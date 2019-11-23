Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.

При этом в Минтруде объяснили, что для назначения досрочной пенсии прежде всего нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

Само решение о выдаче безработному предложения о досрочной пенсии принимается по представлению работника центра занятости. Подчёркивается, что в качестве безработного нужно зарегистрироваться сразу после увольнения или сокращения.

В министерстве отметили, что перед принятием решения проводится анализ состояния рынка труда.

«В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдаётся предложение о досрочном выходе на пенсию. Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение Пенсионного фонда России по месту жительства, которое затем информирует центр занятости населения о назначении гражданину пенсии», — цитирует газета ведомство.

Ранее Пенсионный фонд России подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.

В конце октября глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что пенсия за три года должна вырасти на 18%.