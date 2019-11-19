ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.

«Соответствующие сведения направлялись работодателям, органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в клиентских службах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ», — говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

В число льгот, на которые могут претендовать россияне за пять лет до выхода на пенсию, входят два выходных дня в год, выделенных на прохождение диспансеризации, которые обязан предоставить работодатель.

Вместе с тем предпенсионеры получают гарантию трудовой занятости наравне с беременными женщинами. Так, они не могут быть уволены или не приняты на работу по причине возраста.

Отмечается, что в случае, если предпенсионарам не удастся трудоустроиться, они могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в размере 11 280 рублей.

Ранее директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал, что программа по переобучению граждан предпенсионного возраста будет оцениваться по числу получивших работу.

Сообщалось, что трудоустроиться должны не менее 85% переобученных.

В июле Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год.