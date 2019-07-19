Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты России предложило варианты пособий по безработице на 2020 год.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста предлагается установить в размере 11 280 рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии планируют увеличить размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства I группы.