Минтруд рассказал об оценке программы переобучения предпенсионеров
- РИА Новости
Отмечается, что с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста.
Как уточняется, в его рамках ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тыс. предпенсионеров.
«Нам поставили KPI: не менее 85% обученных должны быть обеспечены работой. Так и происходит», — сообщил Кирсанов.
В июле Министерство труда и социальной защиты России предложило варианты пособий по безработице на 2020 год.
Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста предлагалась установить в размере 11 280 рублей.