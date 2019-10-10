Минтруд рассказал об оценке программы переобучения предпенсионеров

Директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал, что программа по переобучению граждан предпенсионного возраста будет оцениваться по числу получивших работу. Как сообщает РИА Новости, трудоустроиться должны не менее 85% переобученных.

Отмечается, что с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста.

Как уточняется, в его рамках ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тыс. предпенсионеров.

«Нам поставили KPI: не менее 85% обученных должны быть обеспечены работой. Так и происходит», — сообщил Кирсанов.

В июле Министерство труда и социальной защиты России предложило варианты пособий по безработице на 2020 год.

Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста предлагалась установить в размере 11 280 рублей.