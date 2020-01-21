Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.

Дроздов сообщил, что по итогам 2019 года назначено более 1 млн пенсий, из которых около 830 тыс. — по старости, однако пенсионерами стали на 355 тыс. граждан меньше в связи с повышением пенсионного возраста.

«В 2020 году отложится выход на пенсию 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом, то есть с учётом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — сказал он.

При этом прогнозируется рост числа досрочно выходящих на пенсию граждан, которые составляют примерно четверть от переходящих на пенсионное обеспечение. 14,6% из них — те, кто работал при вредных и опасных условиях труда, 5% — те, кто трудился на Севере, 2,5% — медики и педагоги.

Также, по словам Дроздова, в последующие годы ожидается увеличение числа «досрочников», в частности за счёт многодетных матерей.

«С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырёх и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — отметил он.

Ранее Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. По его словам, средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 год. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет ещё выше», — сказал он.

Дроздов указал, что в январе пенсии уже проиндексировали на 6,6%, поэтому они выросли в среднем на 1 тыс. рублей. В ПФР уточнили, что индексация коснулась 32 млн россиян. Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.

Как сообщал Минтруд, среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году вырос до 15,5 тыс. рублей.