Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Короткая ссылка
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«По предварительным данным, индексация коснётся 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены (на все пропущенные индексации)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также уточнили, что индексация пенсий на 6,6% будет выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

«В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. рублей в месяц, а её средний размер составит 16,5 тыс. рублей», — заключили в ПФР.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал дальнейшую индексацию пенсий россиян после 2024 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, подписал постановление об увеличении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить