Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.

«По предварительным данным, индексация коснётся 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены (на все пропущенные индексации)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также уточнили, что индексация пенсий на 6,6% будет выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

«В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. рублей в месяц, а её средний размер составит 16,5 тыс. рублей», — заключили в ПФР.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал дальнейшую индексацию пенсий россиян после 2024 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, подписал постановление об увеличении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей.