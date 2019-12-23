ПФР объяснил изменение пенсии в случае выхода на неё позже положенного

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» рассказал, как может вырасти пенсия в случае выхода на неё по старости как минимум на один год позже положенного.
ПФР объяснил изменение пенсии в случае выхода на неё позже положенного
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как пояснил Дроздов, пенсия будет больше за счёт увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.

«Эти коэффициенты применяются, если выход на пенсию по старости откладывается не менее чем на один год, и увеличиваются за каждый полный отложенный год, но не более чем на десять лет», — сказал он.

Таким образом, за год отложенного права на пенсию коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты составляют 1,07 и 1,056 соответственно, а максимальные коэффициенты за десять лет и более — 2,32 и 2,11.

«В этом году за назначением отложенной пенсии к нам обратились порядка 30 тыс. человек», — сообщил Дроздов.

Ранее в ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров.

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