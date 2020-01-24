Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

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Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Среди них пенсионный план с выплатами в течение многих лет либо единовременное получение накоплений после уплаты НДФЛ.

При этом прорабатывается вариант, при котором плата за выход из ГПП может оказаться значительно ниже, чем планировалось изначально. Вопрос в том, будет ли налог взиматься со всей забираемой суммы или только с инвестиционного дохода.

Новая система добровольных пенсионных накоплений была представлена в октябре 2019 года.

Ожидается, что ГПП позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

Согласно проекту, размер взноса человек сможет определять самостоятельно, но освобождаться от НДФЛ будет только 6% от зарплаты.

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