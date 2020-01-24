Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
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- РИА Новости
Среди них пенсионный план с выплатами в течение многих лет либо единовременное получение накоплений после уплаты НДФЛ.
При этом прорабатывается вариант, при котором плата за выход из ГПП может оказаться значительно ниже, чем планировалось изначально. Вопрос в том, будет ли налог взиматься со всей забираемой суммы или только с инвестиционного дохода.
Новая система добровольных пенсионных накоплений была представлена в октябре 2019 года.
Ожидается, что ГПП позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.
Согласно проекту, размер взноса человек сможет определять самостоятельно, но освобождаться от НДФЛ будет только 6% от зарплаты.