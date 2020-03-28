Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса

Основанием для получения кредитных каникул может быть нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения зарплаты, а также потеря работы из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, пояснил Сбербанк.

«Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо на реабилитации, нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19», — приводит сообщение банка РИА Новости.

Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев.

В то же время неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

Для получения кредитных каникул необходимо подать заявку на сайте Сбербанка в разделе «Кредиты — Реструктуризация», прикрепив фото паспорта и подтверждающий документ, например больничный лист, документ с подтверждённым диагнозом COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении или документы от работодателя об изменении оплаты труда.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам предложил ввести каникулы по кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику.