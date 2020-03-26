Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк предоставит кредитные каникулы сроком до шести месяцев клиентам, пострадавшим от коронавируса COVID-19.

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Он отметил, что для этого не нужно будет посещать отделение банка, подать заявление с подтверждающим документом можно будет через сайт.

Ранее сообщалось, что Сбербанк намерен с апреля приступить к поэтапной замене комиссий на переводы внутри банка между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу по «платной подписке».