В Сбербанке появится возможность «платной подписки» для переводов

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Сбербанк намерен с апреля приступить к поэтапной замене комиссий на переводы внутри банка между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу по «платной подписке». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на зампреда правления банка Светлану Кирсанову.
В Сбербанке появится возможность «платной подписки» для переводов
  • РИА Новости

Как отмечается, такая подписка потребуется, если клиент банка переводит более 50 тыс. рублей в месяц.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками», — сказала Кирсанова.

По её словам, с начала апреля банк начинает применять новую технологию с Дальневосточного банка.

«В рамках закона мы обязаны сделать единое тарифное пространство с июня, соответственно, постепенно мы раскатим это на всю страну», — добавила она.

Как подчёркивается, вместо комиссии за переводы клиентам предоставят возможность оформить подписку на безлимитные переводы.

Стоимость подписки — от 134 рублей в месяц.

«Мы планируем сделать лимит на переводы в размере 50 тыс. рублей. Соответственно, всё, что до 50 тыс. рублей, независимо от города или территориального банка, для клиентов будет абсолютно бесплатно», — отметила зампред правления Сбербанка.

По словам Кирсановой, под лимит с точки зрения среднего количества переводов попадают более 88% всех клиентов банка. Это, уточнила она, означает, что подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Госдума приняла этот закон 10 декабря 2019 года. Как отмечали в нижней палате парламента, некоторые банки завышали сборы за переводы в другие регионы, а новый закон поможет устранить эту дискриминацию. 

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