В Сбербанке появится возможность «платной подписки» для переводов

Сбербанк намерен с апреля приступить к поэтапной замене комиссий на переводы внутри банка между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу по «платной подписке». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на зампреда правления банка Светлану Кирсанову.

Как отмечается, такая подписка потребуется, если клиент банка переводит более 50 тыс. рублей в месяц.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками», — сказала Кирсанова.

По её словам, с начала апреля банк начинает применять новую технологию с Дальневосточного банка.

«В рамках закона мы обязаны сделать единое тарифное пространство с июня, соответственно, постепенно мы раскатим это на всю страну», — добавила она.

Как подчёркивается, вместо комиссии за переводы клиентам предоставят возможность оформить подписку на безлимитные переводы.

Стоимость подписки — от 134 рублей в месяц.

«Мы планируем сделать лимит на переводы в размере 50 тыс. рублей. Соответственно, всё, что до 50 тыс. рублей, независимо от города или территориального банка, для клиентов будет абсолютно бесплатно», — отметила зампред правления Сбербанка.

По словам Кирсановой, под лимит с точки зрения среднего количества переводов попадают более 88% всех клиентов банка. Это, уточнила она, означает, что подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Госдума приняла этот закон 10 декабря 2019 года. Как отмечали в нижней палате парламента, некоторые банки завышали сборы за переводы в другие регионы, а новый закон поможет устранить эту дискриминацию.