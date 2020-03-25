В Сбербанке появится возможность «платной подписки» для переводов
- РИА Новости
Как отмечается, такая подписка потребуется, если клиент банка переводит более 50 тыс. рублей в месяц.
«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками», — сказала Кирсанова.
По её словам, с начала апреля банк начинает применять новую технологию с Дальневосточного банка.
«В рамках закона мы обязаны сделать единое тарифное пространство с июня, соответственно, постепенно мы раскатим это на всю страну», — добавила она.
Как подчёркивается, вместо комиссии за переводы клиентам предоставят возможность оформить подписку на безлимитные переводы.
Стоимость подписки — от 134 рублей в месяц.
«Мы планируем сделать лимит на переводы в размере 50 тыс. рублей. Соответственно, всё, что до 50 тыс. рублей, независимо от города или территориального банка, для клиентов будет абсолютно бесплатно», — отметила зампред правления Сбербанка.
По словам Кирсановой, под лимит с точки зрения среднего количества переводов попадают более 88% всех клиентов банка. Это, уточнила она, означает, что подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Госдума приняла этот закон 10 декабря 2019 года. Как отмечали в нижней палате парламента, некоторые банки завышали сборы за переводы в другие регионы, а новый закон поможет устранить эту дискриминацию.