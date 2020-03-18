Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

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Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля. Об этом сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей
  • РИА Новости

«Мы подключаемся на текущий момент, идёт технологический интеграционный проект», — цитирует Кирсанову РИА Новости.

По её словам, СБП будет запущена в первых числах месяца.

В ноябре 2019 года сообщалось, что ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе.

СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Центробанк планирует увеличить максимальную сумму перевода до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс.

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