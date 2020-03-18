Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей
- РИА Новости
«Мы подключаемся на текущий момент, идёт технологический интеграционный проект», — цитирует Кирсанову РИА Новости.
По её словам, СБП будет запущена в первых числах месяца.
В ноябре 2019 года сообщалось, что ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе.
СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Центробанк планирует увеличить максимальную сумму перевода до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс.