Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля. Об этом сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

РИА Новости