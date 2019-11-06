ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, сообщила, что ЦБ назначил одному из системно значимых банков штраф за неподключение к системе быстрых платежей в срок. Настоящее требование не выполнил Сбербанк.
ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей
  • РИА Новости

«Сейчас к системе подключились десять из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — приводит ТАСС её слова.

Система быстрых платежей заработала в России в январе. С её помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Все системно значимые банки обязаны были подключиться к системе с 1 октября. Сбербанк этого не сделал.

10 октября Набиуллина заявила, что Сбербанк начал работу по присоединению к системе быстрых платежей.

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