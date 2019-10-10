Сбербанк начал работу по присоединению к системе быстрых платежей

Короткая ссылка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Сбербанк начал работу по присоединению к системе быстрых платежей.
Сбербанк начал работу по присоединению к системе быстрых платежей
  • РИА Новости

«Я хочу сказать, что банк начал работу. Он начал позже, чем остальные, поэтому идёт сдвижка в сроках. Но мы ведём диалог с банком для того, чтобы обеспечить максимально быстрые сроки подключения к системе быстрых платежей», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Система быстрых платежей заработала в России в январе. С её помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Все системно значимые банки обязаны были подключиться к системе с 1 октября. Сбербанк этого не сделал.

Ранее сообщалось, что через систему быстрых платежей перевели 16 млрд рублей за полгода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить