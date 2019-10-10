Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Сбербанк начал работу по присоединению к системе быстрых платежей.

«Я хочу сказать, что банк начал работу. Он начал позже, чем остальные, поэтому идёт сдвижка в сроках. Но мы ведём диалог с банком для того, чтобы обеспечить максимально быстрые сроки подключения к системе быстрых платежей», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Система быстрых платежей заработала в России в январе. С её помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Все системно значимые банки обязаны были подключиться к системе с 1 октября. Сбербанк этого не сделал.

Ранее сообщалось, что через систему быстрых платежей перевели 16 млрд рублей за полгода.