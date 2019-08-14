СМИ: Через систему быстрых платежей перевели 16 млрд рублей за полгода

С 28 января в системе быстрых платежей проведено 1,74 млн операций на 15,72 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Средняя сумма операции составила 9,1 тыс. рублей.

Как заявили в РНКО «Платёжный центр», на данный момент большинство перечислений проводятся на чужие карты, а не между счетами клиента в разных финансовых организациях.

Ранее доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала система быстрых платежей, позволяющая клиентам банков осуществлять переводы друг другу по номеру телефона.