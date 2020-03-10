ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс., сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается в пресс-релизе, это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы.

Соответствующее изменение отражено в проекте «О платёжной системе Банка России».

В ЦБ напомнили, что переводы между физлицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го.

Ранее Центробанк отменил комиссию для кредитных учреждений за переводы между физическими лицами в СБП.

С помощью системы можно переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя.