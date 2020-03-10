ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
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- РИА Новости
Как отмечается в пресс-релизе, это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы.
Соответствующее изменение отражено в проекте «О платёжной системе Банка России».
В ЦБ напомнили, что переводы между физлицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го.
Ранее Центробанк отменил комиссию для кредитных учреждений за переводы между физическими лицами в СБП.
С помощью системы можно переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя.