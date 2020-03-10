ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Короткая ссылка
Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс., сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как отмечается в пресс-релизе, это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы.

Соответствующее изменение отражено в проекте «О платёжной системе Банка России».

В ЦБ напомнили, что переводы между физлицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го.

Ранее Центробанк отменил комиссию для кредитных учреждений за переводы между физическими лицами в СБП.

С помощью системы можно переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить