ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

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Центробанк отменил комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей, говорится на сайте регулятора.
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
  • РИА Новости

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сказала, что для ЦБ «крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу».

С 1 января ЦБ начал взимать с банков комиссию за использование СБП. Эта система позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона.

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