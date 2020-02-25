ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк отменил комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей, говорится на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сказала, что для ЦБ «крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу».

С 1 января ЦБ начал взимать с банков комиссию за использование СБП. Эта система позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона.