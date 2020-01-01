Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

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С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что эта система позволяет клиентам разных банков переводить деньги друг другу по номеру телефона.

Планируется, что Банк России будет взимать от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. 

Как уточняется, у ЦБ будет возможность ограничивать размер комиссии, которую будут взимать кредитные организации с клиентов.

В ноябре 2019 года председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, сообщила, что ЦБ назначил одному из системно значимых банков штраф за неподключение к системе быстрых платежей в срок. Настоящее требование не выполнил Сбербанк.

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