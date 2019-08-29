ФНС тестирует новые способы информирования граждан о задолженности по имущественным налогам

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Федеральная налоговая служба тестирует новые способы информирования россиян о задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ФНС.
ФНС тестирует новые способы информирования граждан о задолженности по имущественным налогам
  • РИА Новости

В пилотном режиме такие уведомления рассылались в виде смс-сообщений и через мобильное приложение одного из крупных банков.

В аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах размещены мобильные офисы ФНС, где можно получить информацию о задолженности и способах её погашения в максимально короткие сроки.

Группа сервисов «Заплати налоги» на сайте службы в настоящее время позволяет совершить платёж практически любым способом.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением распространить на банки действующие законодательные нормы по защите прав россиян при взимании с них просроченной задолженности.

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