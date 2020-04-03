УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат

@UEFA только что проинформировала все федерации о том, что сезон надо доигрывать. UEFA оставляет за собой право не допустить в Еврокубки 2020/2021 клубы из стран, которые не доиграли свой чемпионат. Жесткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций! pic.twitter.com/epl80sSLRa