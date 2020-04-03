УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат

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Известный футбольный агент Марко Трабукки опубликовал заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором говорится, что организация оставляет за собой право не допустить до участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/21 клубы из стран, где чемпионаты не будут доиграны.
УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат
  • Reuters

Данное заявление Трабукки опубликовал в своём Twitter.

Футбольный сезон в Европе, за исключением чемпионата Белоруссии, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА призвал федерации не отменять сезон из-за коронавируса.

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