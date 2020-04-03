СМИ: УЕФА призвал федерации не отменять сезон из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разослал письма 55 членам-ассоциациям, а также лигам и клубам по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон и возобновить проведение игр, когда это будет безопасно.

Отмечается, что, по мнению организации, уже в ближайшее время удастся возобновить соревнования.

«Мы считаем, что любое решение об отмене внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и необоснованным», — говорится в письме.

Футбольный сезон в Европе, за исключением чемпионата Белоруссии, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил действие правил финансового фейр-плей из-за коронавируса.