Завершение карьеры Федерера, ретростиль IBU и несостоявшийся трансфер «Динамо»: как спортивный мир отметил День смеха

Американские СМИ сообщили о завершении карьеры легендарного теннисиста Роджера Федерера. В IBU заявили, что со следующего сезона биатлонисты должны будут пробегать индивидуальные гонки классическим стилем. Московское «Динамо» практически договорилось о переходе нескольких футболистов в минское «Динамо» на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Как спортсмены и команды разыгрывали своих поклонников 1 апреля — в материале RT.

1 апреля отмечается Международный день смеха. Команды, атлеты и организации публикуют забавные посты в социальных сетях или разыгрывают поклонников с помощью неожиданных заявлений.

В нынешней ситуации с пандемией коронавируса многие отказались от розыгрышей и подколов. Однако были и те, кто решил не отступать от традиций, тем самым подбодрив любителей спорта в столь непростые времена.

Проснувшись в среду утром, биатлонные болельщики увидели в социальных сетях неожиданное заявление, опубликованное на официальной странице Международного союза биатлонистов (IBU). В нём со всей серьёзностью говорилось о том, что со следующего сезона спортсмены должны будут пробегать индивидуальные гонки классическим стилем. Таким образом организаторы решили разнообразить соревнования, а также привнести в них дух прошлого — ведь на заре биатлона иной техники попросту не существовало.

Такое решение принял технический комитет организации, и его уже поддержали несколько именитых атлетов — в том числе восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, а также серебряная медалистка Сочи-2014 Селина Гаспарин.

Пресс-службе IBU подыграл и завершивший в нынешнем сезоне карьеру Мартен Фуркад.

«Будучи членом комитета спортсменов, я не поддержал это решение. Именно поэтому я и ушёл на пенсию», — написал француз в комментариях.

⚠️IBU announces historical change for #biathlon ⚠️

The IBU Technical Committee has decided to reintroduce classic style as the mandatory technique in the Individual. Athletes' Committee supported the choice.

More info and athletes' opinions on https://t.co/wuA8iRRMv6pic.twitter.com/mXi4c3Jzqt — IBU World Cup (@IBU_WC) April 1, 2020

Один из самых распространённых первоапрельских розыгрышей — объявление о завершении карьеры того или иного атлета. Хотя, по понятным причинам, у большинства болельщиков подобные шутки вызывают лишь негодование.

Известный портал Tennis World USA опубликовал новость с пометкой «молния», которая действительно могла не на шутку напугать любого теннисного фаната: великий Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Учитывая возраст швейцарца, травму колена, а также отмену целого ряда крупных соревнований, подобное сообщение вполне можно было принять за чистую монету.

Дабы быть более убедительными, авторы «сенсационной» статьи предположили, что в условиях карантина у Федерера было много времени для раздумий и в результате он пришёл к выводу, что уже не сможет составить достойную конкуренцию Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

Однако поклонников 20-кратного победителя мэйджоров ждала хорошая новость.

«На самом деле, Роджер Федерер всё ещё может выиграть несколько титулов на турнирах Большого шлема, потому что, разумеется, это была перовапрельская шутка! Дорогие читатели, не волнуйтесь, швейцарец не делал никаких официальных заявлений по поводу своего будущего, а его карьера будет продолжаться», — успокоили фанатов авторы.

BREAKING NEWS: Roger Federer announces retirement from tennis https://t.co/guiLMKB28fpic.twitter.com/p1TXk4XXXL — Tennis World English (@TennisWorlden) April 1, 2020

Возможно, испанский бегун на дальние дистанции и скайраннер Килиан Жорне пользуется меньшей популярностью, чем Федерер, однако и его неожиданное заявление удивило немало поклонников экстремальных видов спорта. Многократный чемпион мира сообщил, что решил променять восхождение в горы на рыбалку.

Вскоре Жорне опубликовал видеообращение, в котором опроверг собственные слова.

«Конечно, я не бросаю бег, чтобы заняться рыбалкой, это была шутка. Надеюсь, мне удалось рассмешить вас в эти непростые времена», — заявил Жорне.

Первоапрельским розыгрышем обернулся и ответ Оливье Жиру Кариму Бензема. Несколько дней назад нападающего «Реала» попросили сравнить себя с коллегой из «Челси». В ответ француз отметил, что не стоит путать «Формулу-1» с картингом, подчеркнув, что под королевскими гонками он подразумевает себя.

В среду некоторые СМИ рассказали о реакции Жиру.

«Говорят, нельзя сравнивать болид «Формулы-1» с картом. Единственное, что могу сказать по этому поводу, это то, что я чемпион мира. Довольно неплохо для карта», — процитировал футболиста BeSoccer со ссылкой на BeFoot.

Оказалось, что эта цитата является выдумкой журналистов BeFoot, а сам игрок «Челси» никак не отреагировал на выпадки в свой адрес. Напомним, что Бензема потерял место в сборной Франции в 2015 году после скандала вокруг Матьё Вальбуэна. Жиру же стал победителем чемпионата мира 2018 года.

Как и остальные виды спорта, футбол переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса. Ведущие европейские турниры приостановлены на неопределённый срок, а игроки вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. Однако выход из ситуации нашли в «Портсмуте», выступающем в английской Лиге 1, третьем по силе дивизионе страны.

В клубе предложили продолжить сезон в несколько ином формате. Футболисты должны выходить на поле в зорбах — надувных прозрачных шарах, как правило, используемых для развлечений на свежем воздухе. В них человек может поместиться в полный рост, таким образом удастся избежать прямых контактов с другими участниками матчей.

«Мы всё ещё ждём официального подтверждения экспертов, но верим в то, что это будет безопасное, логическое, а самое главное, интересное решение. Чтобы не прибегать к матчам за закрытыми дверями, каждому зрителю «Фраттон Парка» также буден выдан зорб (пожалуйста, учтите, что зорбы будут доступны только в размерах от S до XL)», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Портсмута».

📰 #Pompey have proposed a solution which will allow the 2019/20 season to resume while maintaining social distancing ⬇️ — Portsmouth FC (@Pompey) April 1, 2020

К сожалению или к счастью, но футбольным фанатам всё же не придётся наблюдать за подобным зрелищем. Пресс-служба команда поздравила их с Днём смеха и напомнила о необходимости оставаться дома во время карантина, а также придерживаться правил личной гигиены.

Если во всём мире спорт взял вынужденную паузу, то в Белоруссии по-прежнему продолжается футбольное первенство. В связи с этим 1 апреля минское «Динамо» объявило о начале переговоров с московскими одноклубниками.

«Если соглашения будут подписаны, то после необходимых карантинных мероприятий футболисты московского клуба перейдут в стан минского «Динамо» до возобновления розыгрыша РПЛ», — говорилось в заявлении.

Неожиданную новость подтвердил главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков.

«Обязательно пять человек отправляем в Беларусь, будут играть. Клинтона Н’Жье или Максимилиана Филиппа, который пропустил третий сбор. Также Владимира Рыкова. Ну и Николая Комличенко с Дмитрием Скопинцевым», — заявил Новиков.

Разумеется, новость также оказалась шуткой, хотя поклонники минчан явно были бы не против такого усиления.