Дзюба рассказал о штрафах «Зенита» за нарушение карантина

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что в клубе ввели штраф для игроков за выход из дома без уважительной причины во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Дзюба рассказал о штрафах «Зенита» за нарушение карантина
  • РИА Новости

«Я постоянно мою руки, никуда вообще не выхожу. Всё больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в магазин или в аптеку. Вплоть до штрафов. Какой штраф? Не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всё очень строго», — заявил Дзюба в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

Чемпионат РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 1 апреля РФС продлил паузу во всех отечественных турнирах до 31 мая.

Ранее Дзюба заявил, что агенты в России — это зло.

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