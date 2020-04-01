Дзюба: агенты в России — это зло

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба раскритиковал российских футбольных агентов.

«Агенты в России — это зло, по факту они тебе не помощники. Он должен быть старшим братом, другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, а в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя всё хорошо. А как только у тебя проблемы, агенты исчезают. У них ещё 60—70 футболистов — из-за одного Дзюбы они не пойдут против системы, клуба. Все агенты в России с футболистами только из-за денег», — заявил Дзюба во время эфира в Instagram Тины Канделаки.

Ранее Дзюба назвал самое тяжёлое поражение в своей карьере.