Овечкин признался, какой фильм заставил его заплакать

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, из-за какого фильма он плакал в последний раз.
Овечкин признался, какой фильм заставил его заплакать
  • Reuters

«В последний раз я плакал, когда смотрел с женой «Дневник памяти». Нет, я не разрыдался, но к горлу подступил комок. Посмотрел на Настю, а она плачет. И я подумал: «Ладно, нужно пойти и заняться чем-нибудь, чтобы не думать об этом», — приводит слова Овечкина Men’s Journal.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. В текущем сезоне он отметился 48 голами.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ, по мнению болельщиков.

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