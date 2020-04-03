С позиции силы: почему Нурмагомедов ничего не теряет в случае отмены боя с Фергюсоном

С большой долей вероятности Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в поединке с Тони Фергюсоном 18 апреля, даже если UFC не станет отменять поединок. Россиянин до сих пор находится в России и вряд ли сможет покинуть страну, поскольку регулярное сообщение с другими государствами приостановлено. RT объясняет, почему даже в случае одностороннего отказа от поединка Нурмагомедов вряд ли понесёт какие-либо репутационные потери.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном находится на грани срыва. На данный момент UFC официально не подтверждал отмену, но чемпион в лёгком весе по-прежнему находится в России и не может покинуть её пределы из-за временной приостановки авиасообщения с другими странами. Таким образом, одно из самых ожидаемых противостояний 2020 года в ММА вновь рискует не состояться. Однако, несмотря на все заверения Орла о значимости дуэли с американцем для своего наследия, он находится в выигрышном положении и может позволить себе отказаться от битвы.

На протяжении последних лет именно Фергюсон считается единственным спортсменом, способным взять верх над Нурмагомедовым. Об этом говорят как его серия из 12 побед, так и непредсказуемый стиль ведения боя. Американцу вряд ли хватит сил, чтобы противостоять россиянину в грэпплинге, зато он вполне способен нанести разящий удар в стойке, посечь соперника с помощью локтей или неожиданно провести болевой или удушающий приём. В отличие от Конора Макгрегора, Тони — универсал, не специализирующемся на одном конкретном аспекте, что способно добавить проблем Хабибу.

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В связи с этим, схватка с Фергюсоном расценивалась как своего рода лакмусовая бумажка для всей карьеры Нурмагомедова. Многие болельщики не забыли, что Хабиб завоевал титул в сражении с на тот момент 11-м номером рейтинга дивизиона Элом Яквинтой, после чего защитил его в дуэлях с растренированным Макгрегором и не хватающим звёзд с неба Дастином Порье. Победа над Тони должна была стать не только важнейшей составляющей наследия Хабиба, но и доказательством его непревзойдённости. В случае успеха даже у самых ярых скептиков не должно было остаться вопросов о величии россиянина.

Но даже принимая во внимание всю важность этого поединка, именно Нурмагомедов является своеобразным королём положения. Он спокойно может позволить себе перестраховаться и отказаться от проведения дуэли в неудобные для себя время и месте. Статус и заслуги дают Хабибу возможность выбирать, когда драться, а когда нет, при этом не опасаясь потерять что-либо. В настоящий момент он находится на вершине и вряд ли хочет рисковать всем и, в первую очередь, своим здоровьем ради встречи с Фергюсоном.

Несомненно, на его поединок с Тони оказал влияние целый ряд факторов, главным из которых стал коронавирус. Из-за пандемии Абсолютный бойцовский чемпионат был вынужден отказаться от проведения турнира в Бруклине и судорожно заниматься поисками нового места. Это не могло не нервировать атлета. Он вынужден был прервать сборы из-за закрытия ряда лагерей на территории Соединённых Штатов. Возвращение Нурмагомедова на родину кажется вполне обоснованным и логичным, ведь оставаться в США было довольно опасно.

При этом действия руководства UFC можно назвать странными. С одной стороны, боссы промоушена хотели показать, что намерены во что бы то ни стало дать болельщикам возможность насладиться одним из самых ожидаемых противостояний первой половины 2020-го, но с другой, поставили под удар самих спортсменов. Ведь те оказались в подвешенном состоянии и были вынуждены тренироваться, не зная, суждено ли им войти в клетку. Это могло не понравиться Нурмагомедову, который привык подходить к боям в идеальной физической и психологической форме.

Но если для кого-то отказ от выступления на UFC 249 мог стать серьёзной потерей и упущенной возможностью проявить себя на крупном мероприятии, то к Хабибу это не относится. Он уже является одной из главных звёзд смешанных единоборств и прекрасно осведомлён об этом, что подтверждают его комментарии ESPN. Россиянин отлично понимал, что был самым важным участником шоу, а в случае его отмены потеряет меньше всего. Возможный отказ не лишит Нурмагомедова ни статуса, ни других сопутствующих благ, которых он добился в последние годы.

Хабиб уже закрепился в элите дивизиона, пусть и не может однозначно считаться главной звездой промоушена. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Макгрегору по-прежнему нет равных в умении продавать платные трансляции, а цифры шоу с участием Нурмагомедова и Порье так и не были обнародованы. Но нельзя забывать, что рекордный UFC 229 оказался возможен лишь благодаря яркой вражде между Хабибом и Конором, поэтому значимость россиянина отрицать не стоит.

Вычеркнуть Нурмагомедова из числа самых популярных спортсменов промоушена может разве что несколько разгромных поражений подряд, но никак не отсутствие возможности покинуть свою страну из-за пандемии коронавируса. Да, часть фанатов может негативно воспринять его желание перестраховаться, а хейтеры вновь начнут открыто выражать своё неуважение к чемпиону, но на реноме Хабиба это не повлияет. Даже если схватку с Фергюсоном перенесут на осень, она всё равно останется одним из самых ожидаемых событий года в ММА.

Безусловно, Уайт может «полезть в бутылку» и в качестве наказания отказаться назначать Нурмагомедову поединок в 2020 году. Но в этом случае хуже будет UFC, а не самому бойцу. Отсутствие Хабиба неизменно скажется на уровне ажиотажа вокруг турнира, что вряд ли устроит сам промоушен. С учётом того, что Дана всегда ставил во главу угла развитие организации и финансовую выгоду, подобный вариант можно практически исключить.

Ровно также Нурмагомедов ничем не рискует и в финансовом плане. После дуэлей с Макгрегором и Порье он вошёл в число самых высокооплачиваемых бойцов UFC, из которого он точно не выпадет в ближайшее время. Так, в июне 2019 года он заключил контракт на несколько схваток, по которому провёл лишь одну. По информации СМИ, его гонорар за битву с Дастином составил около $6 млн, но его менеджер Ризван Магомедов заверил, что на самом деле сумма была значительно больше. На основании этого можно предположить, что за каждый из последующих поединков он заработает не менее $10 млн, а уменьшение размеров выплат возможно лишь после подписания нового соглашения.

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Таким образом, самым серьёзным ударом по россиянину могло стать лишение титула. На первый взгляд это действительно можно назвать суровой мерой, но на деле сейчас даже это вряд ли станет серьёзным наказанием для Нурмагомедова. Он уже завоевал пояс и ни разу не оказывался на грани поражения, заставив многих считать его непобедимым. Если UFC отнимет его и разыграет в противостоянии условных Фергюсона и Джастина Гэтжи, то его триумфатор однозначно будет считаться липовым чемпионом у истинных фанатов MMA. При этом доказать обратное он сможет лишь в дуэли с Хабибом.

В этом случае лишение титула фактически потеряет смысл, ведь будущему чемпиону всё равно придётся сразиться с Нурмагомедовым в ближайшее время. Да, на бумаге обладать трофеем будет визави россиянина, но на деле он будет считаться аутсайдером. А после поражения ему останется довольствоваться лишь строчкой в резюме.

Возможно, из-за этого Нурмагомедов и принял решение перестраховаться и не идти напролом ради встречи с Фергюсоном. Как и любой человек, он имел право поставить себя на первое место и не рисковать собственным здоровьем, а также здоровьем своей команды и семьи. Тем более он мог позволить себе подобное.

Например, Хабиб вполне мог отказаться от выступления на UFC 223 в апреле 2018 года. Тогда шоу предшествовала травма и снятие Фергюсона и нападение Макгрегора на автобус, в результате которого несколько спортсменов получили травмы и решили не выступать в Бруклине. Но для Хабиба тогда слишком много было поставлено на карту, вследствие чего он решил идти до конца. Если бы Нурмагомедов тогда отказался биться, то упустил бы шанс принять участие в одном из самых односторонних титульных боёв в истории чемпионата и серьёзно осложнить себе задачу по восхождению на вершину MMA.