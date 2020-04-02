«Расстроен не меньше вас»: Нурмагомедов объявил об отмене титульного поединка с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не встретится в титульном поединке с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249. Их поединок отменяется уже в пятый раз, начиная с 2015 года. Российский боец объявил, что не может драться в разгар пандемии коронавируса. Американский спортсмен в ответ обвинил Нурмагомедова в трусости, а глава промоушена Дана Уайт заявил, что был уверен в подобном развитии событий.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в лёгком весе всё-таки отменён. Об этом объявил сам российский спортсмен у себя Instagram. Он сказал, что не может драться в то время, когда мир охвачен пандемией коронавируса и должен соблюдать меры предосторожности.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? Я всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это», — сказал Нурмагомедов.

Чемпион отметил, что ситуация в мире меняется слишком стремительно — и все в шоке от этого. Спортсмен отметил, что не должен выходить в октагон в такой момент, и попросил болельщиков поставить себя на его место.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести бой 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. В связи с пандемией коронавируса было объявлено, что титульный поединок не состоится в самом большом городе США, после чего начались поиски нового места проведения боя, который UFC хотел организовать при любых условиях, даже в отсутствие зрителей и в обход запрета на проведение массовых мероприятий, введённого США.

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Всерьёз рассматривался вариант проведения боя в Абу-Даби, и Нурмагомедов даже получил указания от UFC вылететь из США, где он проходил подготовку, в ОАЭ и ждать там окончательного решения. Однако спортсмену не разрешили пересечь границу, и он отправился в Россию. Спустя несколько дней было прекращено авиасообщение со всеми странами, и Нурмагомедов лишился возможности встретиться с Фергюсоном. Сейчас россиянин находится в родном Дагестане, где до последнего продолжал готовиться к титульному поединку.

Стоит отметить, что в Росавиации допускали для Нурмагомедова возможность вылета в США, однако предупредили, что вернуться обратно ему будет уже трудно.

«Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет. При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США. Но есть ограничения на прилёт, которые были утверждены в понедельник на заседании оперативного штаба правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, у него могут возникнуть определённые проблемы с возвращением», — цитирует ведомство «Спорт-Экспресс».

Реакция Фергюсона на отмену боя не заставила себя ждать. Он обвинил Нурмагомедова в трусости. Американский боец отметил, что у россиянина был шанс встретиться с ним в Абу-Даби, однако тот не захотел воспользоваться этой возможностью.

«Думаю, Нурмагомедов заранее понимал, что не будет драться. Мы напугали его. Он мог вернуться из Абу-Даби, у него была возможность сесть на самолёт и прилететь обратно. Мы опустили его во второй раз. Я убийца. Хабиб и Конор бегают, поджав хвосты, как собаки. Я говорил Нурмагомедову, что вытру пол его папахой, и чувак слился», — сказал Фергюсон в Twitter.

Встреча двух ведущих бойцов мира отменена уже в пятый раз. Впервые они должны были сразиться ещё в декабре 2015 года, но тогда Нурмагомедов снялся из-за сломанного ребра. В следующий раз травма помешала уже Фергюсону. В марте 2017-го российский борец испытал трудности во время сгонки веса и снова был вынужден отказаться от выхода на ринг. Наконец, ровно за два года до заявления Нурмагомедова, тоже 1 апреля, Фергюсон снова травмировался и не смог выйти на титульный поединок с россиянином, после чего тот разыграл пояс чемпиона с Элом Яквинтой.

Глава UFC Дана Уайт признался, что давно знал об отказе Нурмагомедова. Сейчас промоушен взял паузу, чтобы решить, как поступить в связи с возникшей ситуацией.

«Все знали, что Хабиб не будет драться. Делиться со СМИ какими-то подробностями о новом бое не буду», — заявил Уайт Yahoo Sports.

Три российских борца, которые должны были одновременно с Нурмагомедовым выступить на UFC 249, тоже отказались от поединков из-за проблем с вылетом из России. Ожидалось, что Ислам Махачев встретится с Александром Эрнандесом, Умар Нурмагомедов проведёт первый поединок в UFC с Азуром Хантером, а Магомед Анкалаев повторно встретится с Ионом Куцелабой.