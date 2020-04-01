В Росавиации рассказали, может ли Нурмагомедов вылететь в США на частном самолёте

Пресс-служба Росавиации ответила на вопрос, может ли чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вылететь из России в США на частном самолёте на бой с Тони Фергюсоном.

«Для того чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолёте, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США», — приводит слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что на данный момент ограничений для бизнес-авиации на вылет из России нет и самолёт сможет вылететь в Соединённые Штаты при наличии разрешения.

«Но есть ограничения на прилёт, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, у него могут возникнуть определённые проблемы с возвращением», — говорится в сообщении.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. 30 марта Нурмагомедов заявил, что он не может покинуть Россию и UFC ищет Фергюсону нового соперника.

Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что глава UFC Дана Уайт выставляет себя дураком, пытаясь провести бой Нурмагомедов — Фергюсон.