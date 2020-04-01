Арум: Уайт выставляет себя дураком, пытаясь провести бой Нурмагомедов — Фергюсон

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию с поединком между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Арум: Уайт выставляет себя дураком, пытаясь провести бой Нурмагомедов — Фергюсон
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«Какого чёрта он делает? Не понимаю. Почему, несмотря на всё происходящее, несмотря на гибель людей, у него остаётся эта идея, что этот бой должен пройти 18 апреля? Почему? Что за этим стоит? Он отменил все бои, которые есть на ESPN», — приводит слова Арума BoxingScene.

Он отметил, что такое поведение Даны Уайта не идёт на пользу UFC.

«Он выставляет себя дураком. Особенно в ситуации, когда людям приходится иметь дело с гораздо большими проблемами. Они имеют дело с изоляцией, умирают. Что побуждает так относиться к этому бою? Я просто не могу предположить, что это может быть», — добавил промоутер.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт 18 апреля «на чёртовой Земле».

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