«UFC уже ищет Тони нового соперника»: бой Нурмагомедов — Фергюсон может сорваться в пятый раз из-за перекрытых границ

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Борислав Головин
Матчмейкеры UFC уже ищут нового соперника для Тони Фергюсона. Об этом во время общения с подписчиками заявил чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. По его словам, в настоящее время он не может покинуть Россию из-за ограничения на пересечение границ. Сам американец обвинил соперника в трусости и нежелании выходить с ним в «клетку».
«UFC уже ищет Тони нового соперника»: бой Нурмагомедов — Фергюсон может сорваться в пятый раз из-за перекрытых границ
  • globallookpress.com
  • © Jason Silva / ZUMAPRESS.com

«Я не могу отсюда улететь, а Тони находится в США»

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном был одним из самых ожидаемых спортивных событий весны, и до недавнего времени казалось, что он состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заверял, что даже после запрета на проведение массовых соревнований в США продолжает искать новое место для проведения турнира UFC 249, в рамках которого должны были встретиться россиянин и американец.

В середине марта Хабиб вернулся из Штатов в Россию, где продолжил подготовку к бою. До наступления 30 марта он мог покинуть родину, но так и не сделал этого, из-за чего у многочисленных поклонников возникла масса вопросов.

Чемпион в лёгком весе решил 30 марта пообщаться с подписчиками в Instagram. По словам Нурмагомедова, во время пребывания в Американской академии кикбоксинга со своей командой у него не было чёткого понимания того, состоится ли поединок вообще, и если да, то в каком формате. Позднее появилась информация от UFC, что бой не сможет пройти в Америке ни при каких обстоятельствах и с большой долей вероятности россиянину придётся защищать титул снова в Абу-Даби.

«Посоветовавшись с UFC, мы решили отправиться в ОАЭ. Это было 19 или 20 марта. Когда мы туда прилетели, нам заявили, что границы закрыты и никто не сможет попасть в страну. Нам пришлось вернуться в Россию. Сейчас я в Дагестане, каждый день готовлюсь. Но не знаю, к чему. Въезжать и выезжать из страны запрещено, весь мир на карантине», — объяснил Нурмагомедов.

Российский боец также отметил, что, по его информации, UFC в связи со сложившейся ситуацией уже начал поиски Фергюсону нового соперника.

«Сейчас до меня дошла информация, что UFC хочет провести турнир в США. Но я не могу ни вылететь из страны, ни вернуться в Штаты. Нахожусь в изоляции. Переговоры продолжаются, но, если я не смогу принять участие, они проведут турнир — со мной или без. Впрочем, пускай организовывают, я не против. Я сторонник того, чтобы бойцы могли выступить и заработать себе на жизнь», — добавил Нурмагомедов.

А чуть позже стало известно, кто именно может стать новым оппонентом Тони. Известный американский журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Эль-Кукую предложили встретиться с соотечественником Джастином Гэтжи, однако пока этот поединок не согласован.   

При этом Хабиб в очередной раз подтвердил, что готов сразиться с Фергюсоном в любое время и в любом месте, если этому не помешают обстоятельства.

«У меня в спортивной карьере были моменты, когда я получал травмы, меня госпитализировали, когда мне отправляли контракт на бой за пояс, а потом отменяли его. Я думал, что это плохо, но в конечном итоге оказывалось, что всё хорошо. Я — действующий чемпион UFC», — подытожил россиянин.

Между тем отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов также признался, что не знает, как будут развиваться события. По его мнению, в настоящий момент спорт в мире отошёл на второй план.

«Стоит ли переносить бой? Давайте подождём. Чего не знаю, то комментировать не буду. Если говорить о том, должен ли состояться поединок, то, думаю, мы должны следовать рекомендациям. Это более важные вещи для людей», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Также он заявил, что не считает UFC виновной в возможном переносе поединка. Тренер подчеркнул, что промоушен не виноват в сложившейся в мире ситуации, а болельщикам нужно принять ситуацию.

Самому американцу остаётся лишь негодовать. Тони, со своей стороны, обвинил Хабиба в трусости.

«Хабиб, 18 апреля приближается, а ты прячешься в России. Запрет на перелёты не помешает мне надрать тебе зад. Даже не думай использовать это как оправдание для отказа. Тебе прислали множество мест на выбор, назови одно», — написал Фергюсон в Twitter.

В настоящий момент болельщикам остаётся лишь дожидаться официального объявления от Уайта. Но интересно другое. Ещё пару дней назад глава промоушена заверял, что у него есть «четыре-пять вариантов» для проведения турнира.

Пока же всё идёт к тому, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет отменён пятый раз подряд. Впервые они должны были встретиться ещё в декабре 2015-го, но тогда поединок не состоялся из-за перелома ребра у уроженца Дагестана. Спустя полгода здоровье подвело уже американца — у него обнаружили жидкость в лёгких.

В марте 2017-го обошлись без повреждений, но на этапе сгонки веса у Нурмагомедова возникли серьёзные проблемы с почками, и медицинская комиссия не допустила его до боя. Спустя год паритет по невыходам в «клетку» был восстановлен. Фергюсон умудрился порвать связки на колене, споткнувшись о провод в телестудии.

В России возможная отмена боя вызвала серьёзный резонанс. Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн отметил, что думать о вылете необходимо было заранее, и предложил перенести поединок в Белоруссию, где до сих пор не остановлены чемпионаты страны по хоккею и футболу.

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«Из-за коронавируса многие страны закрыли границы. Поэтому надо было раньше что-то предпринимать. Например, лететь в штат, где коронавирус не так сильно распространён. В крайнем случае можно было попробовать отправить Хабиба частным рейсом. Очень обидно, что заранее не подумали об этом и ничего не предприняли. Бой получится в любом случае интересным. Поэтому, когда нормализуется ситуация с коронавирусом, есть смысл его провести», — приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».

Куда резче отреагировал первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. Известный своими критическими высказываниями в адрес Нурмагомедова специалист обвинил Хабиба в лукавстве и заявил, что он вполне может покинуть страну.

«Частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента выпустить их из страны. Любой бизнесмен может с этим помочь. Я не хочу обсуждать эту тему, поскольку некоторые люди ждут резких высказываний, чтобы всё это мусолить и обсуждать, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов», — заявил Тактаров.

Наконец, бывший чемпион мира по боксу, а в настоящий момент депутат Госдумы Николай Валуев подчеркнул, что проведение боя в нынешних реалиях неуместно.

«Есть ли смысл устраивать турнир без Хабиба? А есть ли вообще смысл в условиях мировой пандемии проводить массовое мероприятие? Это как пир во время чумы. Всё отменяется, а здесь что? Особое приглашение нужно? Каким местом думают организаторы боя? Видимо, тем, которое ближе к карману», — заявил Валуев.

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