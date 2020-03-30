«UFC уже ищет Тони нового соперника»: бой Нурмагомедов — Фергюсон может сорваться в пятый раз из-за перекрытых границ

Матчмейкеры UFC уже ищут нового соперника для Тони Фергюсона. Об этом во время общения с подписчиками заявил чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. По его словам, в настоящее время он не может покинуть Россию из-за ограничения на пересечение границ. Сам американец обвинил соперника в трусости и нежелании выходить с ним в «клетку».

«Я не могу отсюда улететь, а Тони находится в США»

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном был одним из самых ожидаемых спортивных событий весны, и до недавнего времени казалось, что он состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заверял, что даже после запрета на проведение массовых соревнований в США продолжает искать новое место для проведения турнира UFC 249, в рамках которого должны были встретиться россиянин и американец.

В середине марта Хабиб вернулся из Штатов в Россию, где продолжил подготовку к бою. До наступления 30 марта он мог покинуть родину, но так и не сделал этого, из-за чего у многочисленных поклонников возникла масса вопросов.

Чемпион в лёгком весе решил 30 марта пообщаться с подписчиками в Instagram. По словам Нурмагомедова, во время пребывания в Американской академии кикбоксинга со своей командой у него не было чёткого понимания того, состоится ли поединок вообще, и если да, то в каком формате. Позднее появилась информация от UFC, что бой не сможет пройти в Америке ни при каких обстоятельствах и с большой долей вероятности россиянину придётся защищать титул снова в Абу-Даби.

«Посоветовавшись с UFC, мы решили отправиться в ОАЭ. Это было 19 или 20 марта. Когда мы туда прилетели, нам заявили, что границы закрыты и никто не сможет попасть в страну. Нам пришлось вернуться в Россию. Сейчас я в Дагестане, каждый день готовлюсь. Но не знаю, к чему. Въезжать и выезжать из страны запрещено, весь мир на карантине», — объяснил Нурмагомедов.

Российский боец также отметил, что, по его информации, UFC в связи со сложившейся ситуацией уже начал поиски Фергюсону нового соперника.

«Сейчас до меня дошла информация, что UFC хочет провести турнир в США. Но я не могу ни вылететь из страны, ни вернуться в Штаты. Нахожусь в изоляции. Переговоры продолжаются, но, если я не смогу принять участие, они проведут турнир — со мной или без. Впрочем, пускай организовывают, я не против. Я сторонник того, чтобы бойцы могли выступить и заработать себе на жизнь», — добавил Нурмагомедов.

А чуть позже стало известно, кто именно может стать новым оппонентом Тони. Известный американский журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Эль-Кукую предложили встретиться с соотечественником Джастином Гэтжи, однако пока этот поединок не согласован.

При этом Хабиб в очередной раз подтвердил, что готов сразиться с Фергюсоном в любое время и в любом месте, если этому не помешают обстоятельства.

«У меня в спортивной карьере были моменты, когда я получал травмы, меня госпитализировали, когда мне отправляли контракт на бой за пояс, а потом отменяли его. Я думал, что это плохо, но в конечном итоге оказывалось, что всё хорошо. Я — действующий чемпион UFC», — подытожил россиянин.

Между тем отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов также признался, что не знает, как будут развиваться события. По его мнению, в настоящий момент спорт в мире отошёл на второй план.

«Стоит ли переносить бой? Давайте подождём. Чего не знаю, то комментировать не буду. Если говорить о том, должен ли состояться поединок, то, думаю, мы должны следовать рекомендациям. Это более важные вещи для людей», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Также он заявил, что не считает UFC виновной в возможном переносе поединка. Тренер подчеркнул, что промоушен не виноват в сложившейся в мире ситуации, а болельщикам нужно принять ситуацию.

Самому американцу остаётся лишь негодовать. Тони, со своей стороны, обвинил Хабиба в трусости.

«Хабиб, 18 апреля приближается, а ты прячешься в России. Запрет на перелёты не помешает мне надрать тебе зад. Даже не думай использовать это как оправдание для отказа. Тебе прислали множество мест на выбор, назови одно», — написал Фергюсон в Twitter.

April 18 Is Getting Close @TeamKhabib & You’re Hiding In Russia. Travel Bans Will Not Prevent Me From Whoopin’ That Ass. Don’t Use It As An Excuse To Back Out. You Have Been Sent Many Locations, Send Us 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 #ufc249@ufc@danawhitepic.twitter.com/TVQH4mnG2e — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 30, 2020

В настоящий момент болельщикам остаётся лишь дожидаться официального объявления от Уайта. Но интересно другое. Ещё пару дней назад глава промоушена заверял, что у него есть «четыре-пять вариантов» для проведения турнира.

Пока же всё идёт к тому, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет отменён пятый раз подряд. Впервые они должны были встретиться ещё в декабре 2015-го, но тогда поединок не состоялся из-за перелома ребра у уроженца Дагестана. Спустя полгода здоровье подвело уже американца — у него обнаружили жидкость в лёгких.

В марте 2017-го обошлись без повреждений, но на этапе сгонки веса у Нурмагомедова возникли серьёзные проблемы с почками, и медицинская комиссия не допустила его до боя. Спустя год паритет по невыходам в «клетку» был восстановлен. Фергюсон умудрился порвать связки на колене, споткнувшись о провод в телестудии.

В России возможная отмена боя вызвала серьёзный резонанс. Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн отметил, что думать о вылете необходимо было заранее, и предложил перенести поединок в Белоруссию, где до сих пор не остановлены чемпионаты страны по хоккею и футболу.

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«Из-за коронавируса многие страны закрыли границы. Поэтому надо было раньше что-то предпринимать. Например, лететь в штат, где коронавирус не так сильно распространён. В крайнем случае можно было попробовать отправить Хабиба частным рейсом. Очень обидно, что заранее не подумали об этом и ничего не предприняли. Бой получится в любом случае интересным. Поэтому, когда нормализуется ситуация с коронавирусом, есть смысл его провести», — приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».

Куда резче отреагировал первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. Известный своими критическими высказываниями в адрес Нурмагомедова специалист обвинил Хабиба в лукавстве и заявил, что он вполне может покинуть страну.

«Частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента выпустить их из страны. Любой бизнесмен может с этим помочь. Я не хочу обсуждать эту тему, поскольку некоторые люди ждут резких высказываний, чтобы всё это мусолить и обсуждать, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов», — заявил Тактаров.

Наконец, бывший чемпион мира по боксу, а в настоящий момент депутат Госдумы Николай Валуев подчеркнул, что проведение боя в нынешних реалиях неуместно.

«Есть ли смысл устраивать турнир без Хабиба? А есть ли вообще смысл в условиях мировой пандемии проводить массовое мероприятие? Это как пир во время чумы. Всё отменяется, а здесь что? Особое приглашение нужно? Каким местом думают организаторы боя? Видимо, тем, которое ближе к карману», — заявил Валуев.