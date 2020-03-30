Валуев высказался о ситуации вокруг боя Нурмагомедов — Фергюсон

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию вокруг поединка между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.

«Есть ли смысл устраивать турнир без Хабиба? А есть ли вообще смысл в условиях мировой пандемии проводить массовое мероприятие? Это как пир во время чумы. Всё отменяется, а здесь что? Особое приглашение нужно? Каким местом думают организаторы боя? Видимо, тем, которое ближе к карману», — приводит слова Валуева «Чемпионат».

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию накануне боя с Фергюсоном.