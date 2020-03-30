Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Сейчас я в Дагестане. Пока я был в Калифорнии пришла информация от UFC, что бой на 100% не пройдёт в Америке, что на 99% он пройдёт в Абу-Даби. Посоветовавшись с UFC, мы решили за месяц до боя улететь в Эмираты. Где-то 19 и 20 марта. Мы вылетели туда, а когда прилетели, нам сказали, что границы страны закрыты и ни один человек без паспорта Эмиратов не сможет туда заезжать. И нам пришлось улететь в Россию», — рассказал Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.

Он отметил, что теперь из-за карантина не может ни вылететь из России, ни влететь в США.

«Весь мир ушёл на карантин. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь. Только что закончил тренировку и буду готов подраться в любом месте, в любое время, если будет такая возможность», — добавил боец.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника.