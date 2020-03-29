Уайт о бое Нурмагомедова и Фергюсона: каждый раз мои планы рушатся

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что намерен провести бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном во что бы то ни стало.

«Я собираюсь провести этот бой и вернуть страну к нормальной жизни. Каждый день я натыкаюсь на какие-то препятствия. Каждый раз мои планы рушатся, мне снова и снова приходится переделывать работу», — цитирует Уайта MMA Fighting.

По его словам, рассматриваются четыре или пять мест для проведения турнира, но его полный список участия будет формироваться только после окончательного утверждения места.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов предостерёг от недооценки коронавируса.