Нурмагомедов предостерёг от недооценки коронавируса

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал людей отнестись серьёзно к угрозе коронавируса.
Нурмагомедов предостерёг от недооценки коронавируса
  • Reuters

«Коронавирус, говорили они. На самом деле всё очень даже серьёзно. Соблюдайте чистоту, будьте внимательны во всём. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьёзно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — написал Нурмагомедов в Instagram.

За последние 24 часа в России было зафиксировано 228 случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах страны.

Ранее Кормье выразил уверенность в том, что Уайт проведёт UFC 249.

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