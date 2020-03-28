Нурмагомедов предостерёг от недооценки коронавируса

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал людей отнестись серьёзно к угрозе коронавируса.

«Коронавирус, говорили они. На самом деле всё очень даже серьёзно. Соблюдайте чистоту, будьте внимательны во всём. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьёзно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — написал Нурмагомедов в Instagram.

За последние 24 часа в России было зафиксировано 228 случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах страны.

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