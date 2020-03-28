Кормье: верю, что Уайт проведёт UFC 249
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«Возможно, я единственный, кто хочет увидеть UFC 249 больше, чем Уайт. Я верю, что он проведёт этот турнир. Если Дана ставит цель, то обычно он её достигает», — приводит слова Кормье MMA Fighting.
Также экс-чемпион добавил, что и оба спортсмена хотели бы проведения этого поединка.
«Я знаю Хабиба много лет, потому мне известно, как много для него значит бой с Фергюсоном. Он хочет подраться с ним и хочет его побить. Тони тоже много лет ждёт шанса добраться до Хабиба. У них обоих по 12 побед подряд, это просто безумие. Сколько раз ни переносился бы этот бой, никто другой не смог бы сравниться с ними», — добавил боец.
Проведение турнирa UFC 249, на котором должен состояться бой Фергюсон — Нурмагомедов, запланировано на 18 апреля.
Ранее Роган заявил, что не будет работать на UFC 249.