Кормье: верю, что Уайт проведёт UFC 249

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэниел Кормье выразил мнение, что президенту организации Дане Уайту удастся организовать бой российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. несмотря на пандемию коронавируса.

«Возможно, я единственный, кто хочет увидеть UFC 249 больше, чем Уайт. Я верю, что он проведёт этот турнир. Если Дана ставит цель, то обычно он её достигает», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Также экс-чемпион добавил, что и оба спортсмена хотели бы проведения этого поединка.

«Я знаю Хабиба много лет, потому мне известно, как много для него значит бой с Фергюсоном. Он хочет подраться с ним и хочет его побить. Тони тоже много лет ждёт шанса добраться до Хабиба. У них обоих по 12 побед подряд, это просто безумие. Сколько раз ни переносился бы этот бой, никто другой не смог бы сравниться с ними», — добавил боец.

Проведение турнирa UFC 249, на котором должен состояться бой Фергюсон — Нурмагомедов, запланировано на 18 апреля.

Ранее Роган заявил, что не будет работать на UFC 249.