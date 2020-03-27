Роган: я не буду работать на UFC 249 — вдруг у Хабиба или Тони коронавирус

Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган заявил, что не будет работать на турнире UFC 249, главным событием которого станет бой между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«UFC всё-таки собирается устроить ивент 18 апреля. Я правда не знаю, каким образом, и даже не знаю, будет ли это в Америке. Они хотят, чтобы там было меньше десяти человек. Возможно, это произойдёт где-то на открытой площадке. Наверное, кто-то будет комментировать, но точно не я», — приводит слова Рогана Express.

Он отметил, что его беспокоит, как UFC будет решать вопросы безопасности, связанные с распространение коронавируса.

«А если вирус есть у кого-нибудь, они позволят ему драться? А вдруг у них нет симптомов, но есть заражение? А что, если у Хабиба есть коронавирус? А если у Тони есть вирус, Хабиб будет с ним драться?» — добавил комментатор.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса было запрещено проводить мероприятие. Предположительно, событие пройдёт во Флориде за закрытыми дверями.

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