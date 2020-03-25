Глава UFC: я готов к коронавирусу, пускай заражает

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о своём отношении к мировой пандемии коронавируса.

«Неважно, обладаете вы экспертным мнением о коронавирусе или нет, это всё равно что прятаться от рака. Если вы в группе риска — вам не скрыться. А что будет в следующий сезон гриппа? Коронавирус исчезнет? Нет, он вернётся, как и грипп. Если вам суждено им заразиться, то он до вас доберётся. Если я должен подхватить коронавирус, то пусть будет так. Я готов к нему, пускай заражает», — цитирует Уайта BJPenn.

В мире от коронавирусной инфекции погибли более 19 тыс. человек, излечились — порядка 111 тыс.

Ранее сообщалось, что известно о месте проведения боя Нурмагомедов — Фергюсон.