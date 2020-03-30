Тактаров рассказал, как Нурмагомедов сможет улететь из России для боя с Фергюсоном

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Олег Тактаров прокомментировал ситуацию вокруг поединка между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.

«Хабиб не сможет улететь на бой с Фергюсоном в США? Это враньё, можно на частном самолёте улететь. Частный самолёт и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны. Любой бизнесмен может в этом помочь», — приводит слова Тактарова Sport24.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника.