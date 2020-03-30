Отец Нурмагомедова: я не знаю, состоится ли бой

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — высказался о ситуации с предстоящим поединком сына с американцем Тони Фергюсоном.

«Состоится ли бой? Я не знаю ответа на этот вопрос. Что касается боя в России, то я вообще не в курсе, у нас начинается карантин. Стоит ли перенести бой? Давайте подождём. Чего не знаю, комментировать не буду. Если говорить, должен ли состояться поединок, то, думаю, мы должны следовать тем рекомендациям, которые нам дают. Это более важные вещи для людей», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника.