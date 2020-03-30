Отец Нурмагомедова: я не знаю, состоится ли бой

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — высказался о ситуации с предстоящим поединком сына с американцем Тони Фергюсоном.
Отец Нурмагомедова: я не знаю, состоится ли бой
  • РИА Новости

«Состоится ли бой? Я не знаю ответа на этот вопрос. Что касается боя в России, то я вообще не в курсе, у нас начинается карантин. Стоит ли перенести бой? Давайте подождём. Чего не знаю, комментировать не буду. Если говорить, должен ли состояться поединок, то, думаю, мы должны следовать тем рекомендациям, которые нам дают. Это более важные вещи для людей», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить