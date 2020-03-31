Нестыковка: почему отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон вызовет массу вопросов даже в условиях коронавируса

Главный поединок UFC 249 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном находится под угрозой срыва. По информации СМИ, шоу должно пройти во Флориде, в то время как российский чемпион находится в Дагестане и не может вылететь в США из-за ограничения авиасообщения. При этом сообщается, что промоушен уже начал переговоры с Джастином Гэтжи, несмотря на отсутствие официального заявления о срыве схватки. О том, почему ситуация вокруг боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном вызывает много вопросов, — в материале RT.

Почему Нурмагомедов улетел в ОАЭ?

Одним из главных вопросов остаётся причина вылета действующего чемпиона UFC из США в ОАЭ. По словам Нурмагомедова, он провёл консультацию с представителями руководства Абсолютного бойцовского чемпионата и получил от них сведения, что 249-й турнир с большой долей вероятности пройдёт в Абу-Даби — там же, где в сентябре Хабиб уверенно разобрался с американцем Дастином Порье. Россиянин спешно выдвинулся в Эмираты, но не смог въехать в страну из-за закрытия границ.

В этой ситуации есть сразу несколько странных моментов. Во-первых, Нурмагомедов заявил, что вылетел в Абу-Даби 19 или 20 марта после переговоров с UFC. Однако в это время въезд в ОАЭ уже был закрыт. Таким образом, либо чемпионат не проследил за ходом дел в арабском государстве и дал Хабибу неправильный совет, либо инициатором перелёта был сам россиянин. Не секрет, что окружение чемпиона было заинтересовано в том, чтобы схватка с Фергюсоном прошла именно там, и могло попытаться надавить на организацию. Стоит вспомнить, что Абдулманап Нурмагомедов неоднократно намекал, что битва может состояться в Дубае.

Почему Нурмагомедов не вернулся в США?

Во-вторых, неясно, почему Нурмагомедов решил отправиться в Россию после неудачного полёта в ОАЭ. Конечно, эпидемиологическая ситуация в США обещала желать лучшего, а Американскую академию кикбоксинга закрыли на карантин, но вернуться в Штаты было бы гораздо более логичным решением. Хотя бы потому, что UFC является американской компанией и обладает наибольшими связями именно в своей родной стране. Можно было предполагать, что грядущий турнир будут всеми силами пытаться устроить именно на территории Соединённых Штатов.

Кроме того, для возвращения в США было ещё несколько веских причин. В этом случае Нурмагомедов оставался не только ближе к промоушену и мог напрямую коммуницировать с ним, но и находился в равных условиях с Фергюсоном. Таким образом, в случае внезапного изменения места проведения боя он не потратил бы лишнее время на акклиматизацию. Чего уж точно не получилось бы избежать в случае отъезда в Россию.

По словам Нурмагомедова, UFC заверил его, что схватка точно не состоится в США. Однако этому противоречат новости, поступавшие на протяжении последней недели. Ещё тогда поступила информация, что шоу состоится во Флориде. Нурмагомедов мог связаться с промоушеном и попросить у его руководства разъяснения по данному вопросу, а как максимум — перестраховаться и вылететь в Соединённые Штаты. Сведения о новом месте проведения появились 25 марта, когда авиасообщение ещё не было приостановлено.

Почему UFC заранее начал переговоры с Гэтжи?

Подобные меры могут быть обусловлены тем фактом, что ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза. Дана Уайт наверняка готовился к подобному развитию событий и заранее задумался о запасном варианте. Это могло застраховать UFC от отмены турнира, что в нынешних реалиях весьма вероятно. С учётом того, что большинство спортсменов находятся в самоизоляции и не имеют мотивации к поддержанию формы, в кратчайшие сроки было бы практически невозможно найти сменщика для одного из атлетов.

Поэтому может легко оказаться, что Гэтжи был осведомлён о своём статусе задолго до нынешних событий. На данный момент он занимает четвёртое место в рейтинге лёгкого веса и имеет в своём активе серию из трёх побед, что автоматически делает его одним из самых очевидных кандидатов на замену Нурмагомедову или Фергюсону.

Кроме того, он проживает в США, что может стать для него дополнительным подспорьем. Ему не нужно решать вопросы с визой и въездом страну, что лишь укрепляет его в статусе идеального запасного варианта. Кроме того, ранее Гэтжи выражал готовность «объявить войну» Уайту и организации, если Макгрегор получит право сразиться за титул раньше него. Не исключено, что таким образом Дана попытался задобрить одну из восходящих звёзд дивизиона и показать, что рассчитывает на него.

Почему не реагирует Макгрегор?

На бумаге именно ирландец являлся главным кандидатом, который мог бы заменить одного из участников титульного поединка. Во-первых, за него говорит его статус одной из главных звёзд ММА в истории, во-вторых, успешное возвращение в октагон в дуэли с Дональдом Серроне, а в-третьих, его длительная вражда с Нурмагомедовым и одержимость в кратчайшие сроки взять у того реванш за фиаско в октябре 2018 года.

Учитывая положение Макгрегора, лишь он сам мог заставить не рассматривать себя в качестве запасного на UFC 249. Если бы Уайт со товарищи могли привлечь Конора и выпустить его вместо Нурмагомедова, они бы обязательно этим воспользовались. Во-первых, платные трансляции разошлись бы невероятным тиражом и вполне могли бы обеспечить рекордные прибыли, а во-вторых, в случае успеха ирландец цементировал звание первого претендента и гарантировал проведение одного из самых ожидаемых реваншей в истории смешанных единоборств.

Тот факт, что UFC ведёт переговоры с Гэтжи, говорит лишь о том, что Макгрегору неинтересно биться на 249-м турнире. Возможно, он не тренировался должным образом, поэтому не готов сражаться с сильнейшими легковесами планеты. Или это просто не укладывается в его планы. Ранее источники, близкие к ирландцу, сообщали, что он намерен войти в октагон и драться за титул осенью.

Стоит ли Фергюсону соглашаться на замену соперника?

Если UFC всё же сможет организовать данное шоу, а Нурмагомедов не сумеет провести третью защиту звания, Фергюсон окажется в крайне сложном положении. Если он решит не заходить в клетку с тем же Гэтжи, то рискует потерять как гонорар, так и статус первого претендента. Если Уайт довольно лояльно отнёсся к его отказу биться с Максом Холлоуэем за временный пояс в 2019-м и не исключил Тони из списка соискателей трофея, то в этот раз может поступить более жёстко. Особенно с учётом того, с какими трудностями он столкнулся при организации мероприятия.

В нынешних условиях именно Фергюсон станет главной жертвой. В случае победы он не получит ничего ценного и фактически лишь гарантирует себе шестую попытку встретиться с Нурмагомедовым. При этом поражение может поставить крест на его чемпионских амбициях. В феврале Тони исполнилось 36 лет, что и так является преклонным возрастом для представителей лёгких дивизионов. Безусловно, сейчас американец всё ещё находится на пике, но спад может последовать крайне неожиданно. С годами атлеты начинают терять скорость и реакцию — важнейшие качества для бойцов категории до 70 кг.

Что UFC стоит делать с поясом чемпиона?

Достаточной мотивацией для появления Фергюсона в клетке могут стать разве что лишение Нурмагомедова титула чемпиона и розыгрыш его на UFC 249. В этом случае американец наверняка согласится сразиться с кем угодно, ведь победа навсегда впишет его имя в историю смешанных единоборств. Но предпосылок для подобного вердикта промоушена практически нет. Конечно, если в словах Нурмагомедова отсутствует недоговорённость.

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Если Хабиб предельно достоверно описал события, а его полёт в Абу-Даби был произведён по совету UFC, то вся вина лежит на американском промоушене. В этом случае он сам лишил себя главного поединка вечера и поспособствовал тому, что действующий чемпион не смог выступить в США. Но если Нурмагомедов самовольно покинул Соединённые Штаты и не стал возвращаться туда после появления слухов о проведении шоу во Флориде, то ситуация меняется. В этом случае виноватым в срыве схватки могут признать самого россиянина, что грозит ему лишением титула.

Нурмагомедов привык готовиться к своим битвам с максимальным комфортом и тщательно планировать свой лагерь, но в данных условиях был лишён такой возможности. Не исключено, что подобные проблемы привели к потере мотивации и заставили его задуматься об отказе от выступления. Стоит признать, что отсутствие какой бы то ни было информации о месте и дате проведения шоу может любого вогнать в ступор, но Хабиб — профессиональный боец и должен быть готов к подобным трудностям. Ведь тот же Фергюсон ни разу не заявил о том, что готов на перенос дуэли из-за коронавируса.