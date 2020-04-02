«Глупо обвинять в трусости»: как в мире MMA отреагировали на отмену боя Нурмагомедова и Фергюсона

Хабиб Нурмагомедов заслуживает извинений со стороны UFC из-за действий, которые привели к отмене титульного поединка с Тони Фергюсоном. Такое мнение выразил боец MMA Юсуф Раисов. Другие российские бойцы также считают, что чемпиона в лёгком весе нельзя обвинять в трусости из-за отказа от вылета на поединок в разгар пандемии COVID-19. В то же время промоутеры полагают, что в долгоиграющем противостоянии рано или поздно будет поставлена точка, даже после пяти неудачных попыток.

Новость об отмене титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 стала главной в мире смешанных единоборств. То, чего опасались поклонники боёв без правил, всё-таки произошло — обладающие сериями из 12 побед подряд россиянин и американец в очередной, уже пятый раз, не смогут выявить сильнейшего в очной схватке.

Многие спортсмены считают, что Нурмагомедов поступил правильно, отказавшись от встречи в разгар пандемии коронавируса, а для некоторых это стало поводом для первоапрельской шутки. При этом мнения о том, состоится ли бой в будущем, разделились.

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не удивился подобному развитию событий. Он напомнил, что соотечественник всегда тщательно просчитывал все риски перед выходом на ринг, и именно это могло повлиять на его решение.

«Не сказать, что я расстроен отменой боя. Конечно, хотелось посмотреть. Но я предполагал, что так и будет, слишком сложная ситуация в мире. Тем более он уже четыре раза до этого срывался. Хабиб очень расчётлив и всегда таким был. Он всегда перед каждым боем выбивал для себя наилучшие условия — для подготовки, для сгонки веса. И здесь та же самая ситуация. Глупо обвинять его в трусости. Мне просто смешно такое слышать. У него есть голый расчёт, поэтому у него за карьеру нет поражений. Если вдруг какие-то проблемы со здоровьем или ещё чем-нибудь, бой всегда отменялся», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Бывший российский боец ММА Олег Тактаров уверен, что, если бы Нурмагомедов проявил больше желания, то смог бы оказаться в США и провести бой с Фергюсоном.

«Вариант был, есть и остаётся. Я ещё раз говорю, что он не застрял. Если человек захочет и будет такая возможность, если вдруг волшебным образом всё пойдёт на спад и можно будет найти место, где провести бой... Есть мнение, что Хабиб побоялся Тони и всё скинул на коронавирус? Я своё мнение оставлю при себе», — сказал Тактаров.

Ещё один боец смешанных единоборств Юсуф Раисов считает, что UFC поступил неправильно по отношению к Нурмагомедову и должен извиниться за срыв. Он заявил, что поступил бы на месте российского борца точно так же.

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«Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой. Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел на бой. Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку — это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом. Тони Фергюсон находится в Америке. Ему не нужна акклиматизация, вот он и треплет языком. Да и вылететь туда нельзя», — отметил Раисов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Его позицию поддержал Рамазан Эмеев. Боец ММА призвал болельщиков не называть Нурмагомедова трусом за его отказ от боя, так как он был вынужден так поступить.

«Я считаю, что Хабиб всё правильно говорит. Во-первых, сейчас все границы закрыты, самолёты не пускают. Во-вторых, ему сейчас заново лететь в США, заново проходить акклиматизацию. Ему сначала сказали, что бой будет в Дубае. Он полетел туда, ждал, пока назначат арену. В итоге всё изменилось, а бой должен был пройти в США. Это непрофессионально. Хабиба называют трусом? Люди, которые так говорят, просто не хотят ничего понимать. Им лишь бы кого-нибудь обвинить. Хабиб сделал всё правильно. Рисковать таким боем нельзя. Кроме того, лететь в США, где умирают тысячи людей, тоже было бы неправильно», — считает Эмеев.

По мнению главы промоутерской фирмы M-1 Global Вадима Финкельштейна, чемпион мира в лёгком весе не был заинтересован в отмене боя, как полагают многие, и ещё успеет встретиться с Фергюсоном.

«Громко сказано, что это главная потеря для спорта в 2020 году. В принципе, я думаю, что бой состоится. С переносом или отменой они подзатянули, конечно, но ничего в этом такого не вижу. Тем более в сложившейся ситуации. Они давно уже говорили, что вот скоро прекратим, прекратим, и постепенно вели к этому. Я не думаю, что Хабиб передумал уже тогда, когда прилетел в Россию. Зачем это ему? Для него это должен быть интересный бой, он был в нём фаворитом», — сказал Финкельштейн «Чемпионату».

Он добавил, что повторный бой Нурмагомедова с Конором Макгрегором был бы не столь интересен, как поединок с Фергюсоном, актуальность которого ещё долго будет сохраняться.

В то же время другой промоутер Камил Гаджиев считает, что после пятой отмены поединка Нурмагомедова и Фергюсона они больше не окажутся на одном канвасе. Он признался, что разочарован очередной неудачной попыткой организовать бой.

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«Думаю, этот поединок UFC захочет провести снова, но судьба у него такая, что, возможно, ему не суждено состояться. Я расстроен. Хотелось, конечно, посмотреть. В этой весовой категории такой бой можно было назвать по-настоящему чемпионским, но что поделать. Так сложились обстоятельства», — сказал Гаджиев.

Известный в мире ММА эксперт Ариэль Хельвани считает, что теперь Фергюсону нужно отказаться от боя с Нурмагомедовым, а 18 апреля провести поединок с другим бойцом. Такой вариант не позволит Тони стать чемпионом UFC в ближайшее время, но это и не должно иметь для него значения, уверен журналист.

«UFC предложил Фергюсону подраться с Джастином Гэтжи. Я не согласен с теми, кто считает, что нужно ждать боя с Нурмагомедовым вместо того, чтобы 18 апреля сойтись с Гэтжи. Мы не знаем, когда пандемия закончится, а из-за этого бойцы не знают, не знают, когда им ещё представится возможность заработать крупную шестизначную сумму. Фергюсон дрался всего лишь однажды с октября 2018 года. Зачем отказываться от чека с шестью цифрами ради возможной встречи с Нурмагомедовым через несколько месяцев? Фанаты любят говорить о таких нерациональных вещах, как титулы и наследие. Это ничего не значит в реальном мире. Нельзя положить титул на банковский счёт», — заявил Хельвани.