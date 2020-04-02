Шлеменко — об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном: Хабиб очень расчётлив и всегда таким был

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал отмену боя между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который должен был состояться 18 апреля в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

«Я предполагал, что так и будет, слишком сложная ситуация в мире. Тем более бой уже четыре раза до этого срывался. Всё довольно предсказуемо. Нурмагомедова начали обвинять в трусости? Хабиб очень расчётлив и всегда таким был. Он всегда, перед каждым боем, выбивал для себя самые лучшие условия — для подготовки, для сгонки веса. И здесь та же самая ситуация. У него есть голый расчёт, потому у него за карьеру нет поражений. Посмотрите, за столько лет он провёл в сумме не так и много боев. Он всегда таким был, почему от него ждут чего-то другого? Он никогда не кидался на любую схватку и не будет», — цитирует Шлеменко Sport24.

Также боец отверг предположение, что высшие силы против поединка Нурмагомедова с Фергюсоном.

«Не согласен, что Бог против этого боя. В какие-то разы были причины у Хабиба, а в какие-то моменты — у Фергюсона. И один, и другой понимают цену риска. На кону стоит слишком многое, тем более если речь о Хабибе. Он чемпион, и всё в его руках. Но если он совершит ошибку, все понимают, к чему это может привести», — добавил боец.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывается в пятый раз.

Ранее Нурмагомедов объявил об отмене титульного поединка с Фергюсоном.