Чемпион UFC Волкановски: коронавирус появился нарочно для срыва боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски высказался о возможной отмене боя обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона из-за коронавируса.
Чемпион UFC Волкановски: коронавирус появился нарочно для срыва боя Нурмагомедова и Фергюсона
  • © Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Коронавирус, наверное, появился нарочно, чтобы сорвать этот бой. Настолько сильно проклятие этого боя. Но нужно как-то сделать так, чтобы бой состоялся. Я очень хочу увидеть этот поединок. Надеюсь, что бой каким-либо образом всё же состоится», — заявил Волкановски в интервью на YouTube-канале Menace and The Man Show.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию и UFC ищет Фергюсону нового соперника.

Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее отец Нурмагомедова высказался о возможном проведении боя с Фергюсоном в Белоруссии.

 

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