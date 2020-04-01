Отец Нурмагомедова высказался о возможном проведении боя с Фергюсоном в Белоруссии

Абдулманап Нурмагомедов, отец россиянина Хабиба Нурмагомедова — чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, ответил на вопрос о возможном проведении боя сына с американцем Тони Фергюсоном в Белоруссии.

«Главе государства — Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что не знает, когда точно пройдёт бой, но его сын всё равно готовится к нему и ждёт, чтобы ему просто назвали место проведения турнира.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. 30 марта Нурмагомедов заявил, что он не может покинуть Россию и UFC ищет Фергюсону нового соперника.

Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.