Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал срыв поединка с обладателем пояса, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, Нурмагомедов заранее понимал, что не будет драться. Мы напугали его. Он мог вернуться в Абу-Даби, у него была возможность сесть на самолет и прилететь обратно. Мы поимели его во второй раз. Я делаю это на протяжении восьми лет. Я наёмный убийца. Хабиб и Конор бегают рядом, поджав хвосты, как собаки. Я говорил Нурмагомедову, что вытру пол его папахой и чувак слился», — заявил Фергюсон на видео, опубликованном в Twitter.

Нурмагомедов объявил об отмене боя, поскольку не может улететь из России в связи с карантином.

Ранее Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном.