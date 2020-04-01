Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном
  • РИА Новости

«Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран, известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение коронавируса ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли, тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? Я всё понимаю и не меньше вас расстроен отменой боя. Я не в силах контролировать всё это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от происходящего, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. А Хабиб всё равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на моё место», — гласит пост в Instagram Хабиба Нурмагомедова.

Поединок россиянина с Фергюсоном отменяется в пятый раз. Предыдущие четыре были по причине травм у обоих спортсменов.

Ранее чемпион UFC Волкановски заявил, что коронавирус появился нарочно для срыва боя Нурмагомедова и Фергюсона.

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