«Прибег к обманным и жёстким действиям»: главу UFC Уайта обвинили в нарушении договорённости по делу о вымогательстве

На президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта подали в суд за нарушение договорённости о неразглашении. Четыре года назад агент по недвижимости Эрнесто Рамос был приговорён к году лишения свободы за вымогательство. СМИ писали, что он пытался шантажировать Уайта видеозаписью интимного содержания. Теперь же адвокаты Рамоса заявляют, что он дал признательные показания якобы под давлением, а за это промоутер обещал заплатить ему $450 тыс., но не сдержал слово. Уайт отрицает все обвинения.

Глава UFC Дана Уайт оказался в центре крупного скандала. Американский агент по недвижимости Эрнесто Рамос подал на функционера в суд, обвинив его в нарушении договорённости, в соответствии с которой Уайт якобы должен был выплатить ему $450 тыс. за неразглашение своего имени в деле о вымогательстве шестилетней давности.

Конфликт берёт своё начало в октябре 2014 года. По сообщению американских СМИ, в распоряжении Рамоса оказалась видеозапись интимного характера, на которой промоутер изменяет своей жене с танцовщицей. Девушка являлась подругой агента. Она сама тайно записала видео на мобильный телефон. Её имя не называлось, однако сообщалось, что функционер неоднократно прибегал к её услугам на протяжении двух лет. В общей сложности она получила от него около $200 тыс.

Рамос решил воспользоваться полученной информацией. Он начал шантажировать функционера, требуя выплатить $200 тыс. В противном случае агент грозился опубликовать скандальный ролик в социальных сетях.

Однако Уайт, по сообщениям СМИ, не поддался на шантаж и подал на Рамоса в суд Лас-Вегаса. В распоряжении правоохранительных органов оказалась видеозапись, на которой президент UFC передаёт агенту деньги. В январе 2015 года Рамос был арестован агентами ФБР по обвинению в вымогательстве.

Дело получило широкий общественный резонанс, однако имя Уайта нигде не фигурировало. Было лишь известно, что со стороны обвинения выступает состоятельный предприниматель, управляющий в Лас-Вегасе крупным бизнесом (UFC базируется именно в этом городе). Также указывалось, что у него есть жена и дети. Постановление о неразглашении имени потерпевшего в каких-либо публичных документах подписал федеральный судья.

Изначально Рамос отрицал свою вину, однако в ноябре 2015 года дал признательные показания. По словам его адвокатов, это было сделано сразу после того, как обвиняемый якобы заключил договорённость с бизнесменом, обещавшим выплатить Рамосу $450 тыс. за то, что тот признает себя виновным. Это позволяло Рамосу не давать показания в суде, избежав тем самым упоминания имени Уайта.

Однако денег он так и не получил и в 2016-м попытался забрать своё признание, заявив, что на него было оказано давление. Его адвокаты настаивали на том, что обвинительный вердикт является несправедливым, и просили дать возможность предоставить доказательства его невиновности. Однако суд отклонил прошение стороны защиты. В июне 2016-го агент был приговорён к году тюремного заключения.

По словам адвоката Йена Кристоферсона, представляющего интересы Рамоса, глава UFC отказался от выполнения своей части договорённости после того, как его подзащитный признал свою вину в суде.

«Уайт прибег к обманным и жёстким действиям, чтобы вынудить Рамоса признать себя виновным и договориться с ним о значительной денежной компенсации за неразглашение в суде информации о нём. Это было выгодно лично Уайту, а также связанным с ним компаниям», — приводит слова Кристоферсона ESPN.

Кроме того, Рамос продолжает отрицать свою вину, заявив, что не шантажировал бизнесмена. По его словам, адвокаты промоутера предоставили правоохранительным органам ложную информацию.

Между тем Уайт уже отреагировал на новые обвинения в свой адрес.

«Пять лет назад этот парень оказался в федеральной тюрьме за попытку шантажировать меня. Теперь он нанял адвоката, бывшего уголовника, как он сам, и снова пытается вымогать у меня деньги — $10 млн. Он ничего не получил от меня в прошлый раз, не получит и в этот. Жду не дождусь, когда суд отклонит его иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков», — цитирует заявление Уайта Las Vegas Review Journal.

Действительно, восемь лет назад Кристоферсон был обвинён в нарушении налогового законодательства и был временно лишён адвокатской лицензии. В 2018 году ему было позволено вернуться к этой деятельности.