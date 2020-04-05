На главу UFC подали в суд за несоблюдение договора о неразглашении

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На главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта подали в суд из-за несоблюдения договора о неразглашении.
На главу UFC подали в суд за несоблюдение договора о неразглашении
  • Reuters

Как сообщает Las Vegas Review, иск в суд округа Кларк, штат Невада, подал агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос. В иске указано что Уайт не выполнил договор о неразглашении, согласно которому должен был заплатить $450 тыс. за то, что Рамос не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности.

В 2014—2015 годах Рамос вымогал у Уайта $200 тыс., угрожая опубликовать видео со сценами сексуального характера с участием главы UFC, в которых содержались доказательства постоянных супружеских измен. Тогда Рамос был осуждён на 366 дней.

Сам Уайт заявил: «Он в прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит».

Ранее сообщалось, что UFC предложили провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии.

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