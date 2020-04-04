UFC предложили провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии

Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что его организация предложила Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) провести турнир UFC 249 в Минске.

«Всё возможное с нашей стороны было сделано: мы обратились с предложением провести поединок в Минске, поэтому теперь решение — за руководством UFC. Я всё же думаю, что шансов не очень много, поскольку до 18 апреля осталось мало времени. Если получится, то мы готовы всё быстро организовать. Поддержка со стороны государства у нас есть. Уайт нас выслушал, поблагодарил за предложение и заверил, что Минск является планом Б», — цитирует Королькова sputnik.by.

Первоначально турнир UFC 249, на котором должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон, должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса в Нью-Йорке ввели запрет на массовые мероприятия. 1 апреля Хабиб заявил об отмене боя, поскольку он не может покинуть Россию.

Ранее Хабилов прокомментировал поведение UFC в отношении Нурмагомедова.