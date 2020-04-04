Хабилов: неужели Нурмагомедов должен сам искать место для боя с Фергюсоном

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг отмены боя чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

«Даже если можно было бы вылететь из страны, неужели Хабиб должен сам искать место для боя? Это работа руководства UFC, нужен стопроцентный ответ, где пройдёт турнир. Но в каждой стране должна быть акклиматизация, плюс существует риск заболеть. Сможет ли он драться в таком состоянии? Когда уже сто процентов скажут, где пройдёт турнир, тогда он и должен будет прилететь туда. Однако пока никто не знает, где пройдёт турнир. Вы увидите, что этого турнира в итоге не будет вообще. Он нигде не пройдёт», — цитирует Хабилова ТАСС.

Первоначально турнир UFC 249, на котором должны были драться Нурмагомедов и Фергюсон, планировался на 18 апреля в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса в Нью-Йорке ввели запрет на массовые мероприятия. 1 апреля россиянин заявил об отмене боя, поскольку он не может покинуть страну.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов обвинил UFC в двойных стандартах по отношению к россиянам.